Samsun Bafra'da traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Samsun Bafra'da traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı sürücü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ali O. (73) yönetimindeki 55 ABR 618 plakalı traktör, Samsun-Sinop kara yolu Lengerli Mahallesi Kavşağı'nda Murat K'nin (63) kullandığı 55 YC 906 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA