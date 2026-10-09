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Samsun Bafra'da park halindeki tırda çıkan yangın tırı kullanılamaz hale getirdi

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Samsun Bafra'da park halindeki tırda çıkan yangın tırı kullanılamaz hale getirdi
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Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki bir nakliyat şirketine ait tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki tır yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Yukarı Sanayi Sitesi Cezaevi Yolu'nda park halinde bulunan bir nakliyat şirketine ait tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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