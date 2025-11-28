Samsun Atakum'da Sahile Ölü Yunus Vurdu

Samsun'un Atakum ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.

Atakum ilçesinde ölü bir yunus gören vatandaşlar, durumu Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

İncelemelerin ardından ölü yunus, Atakum Belediye ekiplerince gömülmek üzere katı atık alanına götürüldü.

Ekiplerce yapılan incelemede, yunusun vücudunun çeşitli bölgelerinde delikler bulunduğu ve bunların balık sahile vurduktan sonra martılar tarafından açıldığı belirlendi.