Samsun, Amasya ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Samsun, Amasya ve Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Samsun, Amasya ve Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde mayıs ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı. Görüntülerde, Samsun, Amasya ve Tokat'taki kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalara yer verildi. Tokat'ta, minibüsün aniden bisikletiyle yola çıkan küçük kıza çarptığı, bisikleti parçalanan çocuğun ayağa kalkarak kaza yerinden uzaklaştığı anlar da görüntüler arasında yer aldı. Trafik Başkanlığı, görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." notuyla paylaştı. AA / Recep Bilek - Güncel Güncel Haberler

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