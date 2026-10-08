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Samsat'ta tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen Merve F. (16) öldü

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Samsat'ta tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen Merve F. (16) öldü
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, babasına ait olduğu öne sürülen tabancayla oynarken kazara kendini vurduğu iddia edilen Merve F. (16), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, tabancayla oynarken kazara kendini vurduğu öne sürülen Merve F. (16) hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Merve F., evde babasına ait olduğu öne sürülen tabancayla uğraşmaya başladı. Bu sırada silah henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. Merminin isabet ettiği Merve F., yakınlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Merve F., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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