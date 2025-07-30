Samandağ'da Tüfekle Cinayet ve İntihar

Samandağ'da Tüfekle Cinayet ve İntihar
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan Ferhat S., yengesi D.S.'yi tüfekle ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Olay sonrası D.S. hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, yengesini tüfekle ağır yaralayıp intihar etti.

Mağaracık Mahallesi'ndeki evde Ferhat S. (48) ile yengesi D.S. arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tüfekle yengesine ateş eden Saf, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ferhat S'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan D.S'yi Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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