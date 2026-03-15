Hatay'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak, yollarda su birikintilerine yol açarak sürücüler ve yayalar için zorluk oluşturdu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Bir süre sonra sağanakla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu.
Olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA / Hikmet Say