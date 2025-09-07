Tartışma kavga dönüştü! Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Büyüyen kavga polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla sona erdi. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahilde iki grup arasında çıkan kavga, polisin havaya ateş açmasıyla son bulurken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Hatay'da meydana savaşı gibi bir kavga çıktı. Saat 18.30 sıralarında Samandağ sahilinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkı.
KAVGA BÜYÜDÜ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, grupları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Arbede sonlandırılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel