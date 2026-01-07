Hatay'da park halindeki TIR yandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki bir TIR, akü kısmından çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtderesi Mahallesi Berrak Sokak'ta park halindeki TIR'dan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. TIR'ın akü kısmandan çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle TIR, kullanılmaz hale geldi.
