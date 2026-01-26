Haberler

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Alpay S. ve beraberindeki Leyla S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde, Alpay S'nin kullandığı 01 AVL 313 plakalı motosikletle sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 ABS 618 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan Alpay S. ve beraberindeki Leyla S'yi Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
