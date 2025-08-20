Samandağ'da Denizde Boğulma Olayı: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren 20 yaşındaki Hasan Güngör, dalgalarla açığa sürüklenerek boğuldu. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denize giren Hasan Güngör (20), dalgalarla açığa sürüklenerek boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik sahilinde meydana geldi. Denize giren Hasan Güngör, bir süre sonra dalgalarla açığa sürüklenirken, suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan Güngör, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

