Suriye'nin başkenti Şam'da otobüste meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı

Suriye'nin başkenti Şam'da boş bir otobüste meydana gelen patlamadan 5 kişi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Acil Durumlar Bakanlığı Operasyonlar Komutanı Amir Zarife'nin olaya ilişkin açıklamasını yayınladı.

Zarife, başkent Şam'ın Vurud Mahallesi'nde boş bir otobüste yaşanan patlama sonucu 5 kişinin yaralandığını, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti.

Patlama sonrası olay yerine sevk edilen güvenlik ve inceleme ekiplerinin, patlamanın nedenin belirlenmesi için teknik inceleme ve soruşturma başlattığı kaydedildi.