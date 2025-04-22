Şalpazarı'nda Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.

İlçede dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Güdün Mahallesi Muhtarı Mustafa Diner ve akrabası Mehmet Diner için Lügütlü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Mustafa ve Mehmet Diner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Güdün Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.