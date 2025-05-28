Şalpazarı'nda Halk Eğitimi Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Şalpazarı'nda Halk Eğitimi Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi
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Şalpazarı Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerlerin ürettiği el sanatları, tekstil ürünleri ve yöresel ürünlerin sergilendiği yıl sonu sergisi açıldı. 22 kursta 372 kursiyere eğitim verildiği belirtildi.

Şalpazarı Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kursiyerlerin ürettiği ürünler yıl sonu sergisinde bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezi binasında düzenlenen serginin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yücel Usta, bu yıl açtıkları 22 kursta 372 kursiyere eğitim verildiğini belirtti.

Usta, halk eğitim kurslarının bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, toplumsal birlikteliği de güçlendirdiğini kaydetti.

Sergide, kursiyerlerin yapmış olduğu el sanatları, tekstil ürünleri, gümüş takı işlemeciliği ile yöresel ürünler yer aldı.

Açılışa, Kaymakam Semih Memiş, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Turgay İkinci - Güncel
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