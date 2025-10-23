Haberler

Salıpazarı'nda Temizlik ve Boyama Çalışmaları

Salıpazarı'nda Temizlik ve Boyama Çalışmaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salıpazarı Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik ve boyama çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçenin yeni bir kimliğe büründüğünü söyledi ancak yapılan bazı yazılar hakkında uyarıda bulundu.

Salıpazarı Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve boyama çalışması gerçekleştirdi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, yaptığı açıklamada, ilçe girişleri ve merkezdeki duvarların mavi ile beyaz renklere boyandığını, böylece ilçenin adeta yeni bir kimliğe büründüğünü belirtti.

Ancak bazı duvarlara yazılan yazılar ve yapılan şekillerin hoş olmadığını belirten Karaca, "Sevmek güzel şeydir ama sevgimizi duvarlara değil, yüreğimize yazalım. Biz ilçemizi güzelleştirmek için çaba harcıyoruz. Yapılan çalışmalara sahip çıkmak, korumak ve kollamak hepimizin görevi. Sevgimizi duvarları kirleterek değil, temiz bir çevreye katkı sunarak gösterelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.