Salıpazarı'nda Temizlik ve Boyama Çalışmaları

Salıpazarı Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve boyama çalışması gerçekleştirdi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, yaptığı açıklamada, ilçe girişleri ve merkezdeki duvarların mavi ile beyaz renklere boyandığını, böylece ilçenin adeta yeni bir kimliğe büründüğünü belirtti.

Ancak bazı duvarlara yazılan yazılar ve yapılan şekillerin hoş olmadığını belirten Karaca, "Sevmek güzel şeydir ama sevgimizi duvarlara değil, yüreğimize yazalım. Biz ilçemizi güzelleştirmek için çaba harcıyoruz. Yapılan çalışmalara sahip çıkmak, korumak ve kollamak hepimizin görevi. Sevgimizi duvarları kirleterek değil, temiz bir çevreye katkı sunarak gösterelim." ifadesini kullandı.