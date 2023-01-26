En acı tesadüf! Baba ve oğlu bir saat arayla hayatını kaybetti Güncel Haberler Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yolda yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden 62 yaşındaki Hüseyin Akman'ın acı haberi daha tazeyken aile bir ölümle daha yıkıldı. Bir saat sonra baba Akman da yaşamını yitirdi. Esatçiftliği Mahallesi Armutyatağı mevkisinde yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Akman, yolda yürürken kalp krizi geçirdi. Akman, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Akman'ın ölümünden bir saat sonra da 94 yaşındaki babası Hüseyin Akman evinde düşerek beyin kanaması geçirdi. Baba Akman, olay yerinde hayatını kaybetti. YAN YANA TOPRAĞA VERİLECEKLER Baba ve oğlunun cenazesi, Esatçiftliği Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Çarşamba Çınarlık Merkez Camisinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kaynak: AA / Güncel Salıpazarı Kalp Krizi Samsun Baba 3. Sayfa Güncel Haberler

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