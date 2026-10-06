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Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öğrencilere gıda israfı ve kokarca eğitimi verdi

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Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öğrencilere gıda israfı ve kokarca eğitimi verdi
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Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Muslubey Ortaokulu öğrencilerine gıda kaybı ve israfının önlenmesi ile kahverengi kokarca zararlısı konusunda eğitim verdi. Programla öğrencilerde çevre, gıda ve tarımsal üretim bilincinin artırılması amaçlandı.

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Muslubey Ortaokulu öğrencilerine gıda kaybının ve israfının önlenmesi ile kahverengi kokarca zararlısı konusunda eğitim verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilerde çevre, gıda ve tarımsal üretim bilincinin artırılması amacıyla Muslubey Ortaokulu'nda bilgilendirme programı düzenlendi.

Programda, Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında gıdanın korunması ve israfın önlenmesinin önemi anlatıldı.

Öğrencilere, gıdanın üretim aşamasından tüketime kadar geçen süreçte yaşanabilecek kayıpların azaltılması ve günlük yaşamda gıda israfının önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Eğitimin diğer bölümünde ise tarımsal üretimde zarara neden olan kahverengi kokarca ele alındı.

Öğrencilere zararlının tanınması, tarımsal ürünlerde oluşturabileceği zararlar ve mücadelede toplumsal farkındalığın önemi konusunda bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA
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