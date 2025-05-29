Salıpazarı Gençlik Merkezi'nden Çevre Temizliği Etkinliği

Salıpazarı Gençlik Merkezi'nden Çevre Temizliği Etkinliği
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Salıpazarı Gençlik Merkezi, Karacaören Şelaleleri ve çevresinde çevre temizliği etkinliği düzenleyerek, gönüllü gençlerle doğanın korunmasına dikkat çekti. Etkinlikte doğa manzarası eşliğinde kitap tahlili ve sportif faaliyetler gerçekleştirildi.

???????Salıpazarı Gençlik Merkezince Karacaören Şelaleleri, Asma Köprü ve Tarihi Ahşap Alan Camisi ziyaret edilerek çevre temizliği yapıldı.

Karacaören Şelalesi'nde Sıfır Atık Projesi kapsamında oluşturulan çevre timi gönüllüleriyle çevre temizliği yapan antrenör ve gönüllü gençler, "Daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir dünya için hep birlikte çalışıyoruz" sloganıyla çevre bilincine dikkati çekti.

Etkinlik kapsamında gençler, doğanın eşsiz manzarası eşliğinde kitap tahlili yaptı, sportif branşlarda etkinlikler gerçekleştirdi ve sanatsal çalışmalar için tematik çekimlerde bulundu.

Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür sosyal ve kültürel faaliyetleri ilçenin diğer tarihi ve turistik alanlarına yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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