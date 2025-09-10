Haberler

Salıpazarı Belediye Başkanı Karaca, Yol Çalışmalarını İnceledi

Güncelleme:
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede süren yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, 44 mahalleye eşit hizmet götürmek için ekiplerin yoğun çaba harcadığını açıkladı. Beton yol ve menfez çalışmaları ile ulaşımın kolaylaştırılacağı belirtildi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye ekiplerinin yoğun bir şekilde sürdürdüğü beton yol, menfez, bakım ve onarım çalışmalarını denetleyen Karaca, 44 mahalleye eşit hizmet götürmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

İlçenin farklı noktalarında başlatılan yol seferberliği kapsamında Çağlayan, Kırgıl, Tacalan, Esatçiftliği, Kocalar, Dikencik, Muslubey, Avut ve Kuşcuğaz mahallelerinde ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Karaca, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak kalıcı hizmetleri hayata geçirmek için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti.

Başkan Karaca, "Salıpazarı'nda görev süremiz boyunca temel hedefimiz, hizmette adalet ve eşitlik olmuştur. İlçe merkezinde yaşayan vatandaşımız da, kırsaldaki hemşehrimiz de aynı hizmeti hak ediyor. Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek yollarımızı modern ve güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. Özellikle beton yol ve menfez çalışmalarıyla hem ulaşımı kolaylaştırıyor hem de mahallelerimizin altyapısını güçlendiriyoruz." dedi.

Salıpazarı Belediyesinin önümüzdeki süreçte de yol yatırımlarına hız vereceğini dile getiren Karaca, tüm mahallelerin ulaşım standardını yükseltmek adına çalışmaların program dahilinde devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
