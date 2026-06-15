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Sağanakta sel sularının evinden geçtiği Mazı: Kapıyı açmaya fırsatım olmadı

Sağanakta sel sularının evinden geçtiği Mazı: Kapıyı açmaya fırsatım olmadı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde şiddetli sağanak sonucu sel suları bir evi bastı. Ev sahibi Hanife Mazı, kapıyı açmaya çalışırken suyun boynuna kadar yükseldiğini ve komşularının yardımıyla kurtulduğunu söyledi. Belediye ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde geçen cumartesi etkili olan şiddetli sağanakta sel sularının büyük zarar verdiği evin sahibi Hanife Mazı, "Sular o kadar kısa sürede yükseldi ki dış kapıyı açmaya bir fırsatım olmadı. Kapıyı açmaya çalıştığım esnada su boynuma kadar ulaştı" dedi.

Salihli ilçesinde geçen cumartesi günü şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Kurudere, Turan, Atatürk, Fevzibaşa caddeleri ve bazı mahallelerde sel meydana geldi. Ağaçların da devrildiği selde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel suları Özyurt Mahallesi'ndeki bir evin de içinden geçti. O sırada evde olan Hanife Mazı komşularının yardımıyla kurtarıldı.

'KOMŞULARIMIN YARDIMIYLA KURTULDUM'

O anları anlatan Mazı, "Evimizin arka bahçesinden gelen sel suları bir anda içeriye girmeye başladı. Sular o kadar kısa sürede yükseldi ki dış kapıyı açmaya fırsatım olmadı. Kapıyı açmaya çalıştığım esnada sel suları boynuma kadar ulaştı. Hemen kendimi arkada bahçeye geri attım ve sular terasa ulaştı. Sonra da komşularımın yardımı ile bulunduğum yerden kurtarıldım. Sel baskını sonucu evimdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi" dedi.

Salihli Belediyesi ekipleri evde temizlik ve hasar-tespit çalışması yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, sel mağdurlarına gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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