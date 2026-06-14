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Manisa'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

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Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Bazı cadde ve mahallelerde su baskınları yaşanırken, bir evin kapısından taşan sel suları kameraya yansıdı. Demir yolu hattı da su altında kalınca seferlere ara verildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel sularının bir evin kapısından taştığı anlar ise kameraya yansıdı.

Salihli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Kurudere, Turan, Atatürk, Fevzibaşa caddeleri ve bazı mahallelerde sel meydana geldi. Ağaçların da devrildiği selde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel sularının, bir evin kapısından taştığı anlar ise kameraya yansıdı. Demir yolu hattının da su altında kalması nedeniyle seferlere bir süreliğine ara verildi. Belediye ekipleri, su basan bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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