Salihli'de dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı

Salihli'de dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı
Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle çay ve derelerde taşkınlar yaşandı, çiftçilere ait binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı ve bazı evler kısmen yıkıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 2 gündür etkili olan kuvvetli yağış sonucu çay ve dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Sart Mahallesi'nde ise bir ev kısmen yıkıldı.

Salihli'de kuvvetli yağmur nedeniyle çok sayıda çay ve derede taşkın yaşandı. Özellikle Gediz Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Salihli'nin Sart, Köseali, Çapaklı, Kabazlı, Yılmaz başta olmak üzere kırsal mahallelerinde ise toprak kayması yaşandı.

Sart Mahallesi'nden geçen Sart Deresi'nin yatağı aşırı yağışlar nedeniyle yön değiştirerek tarım arazilerine zarar verdi. Bazı bölgelerde toprak aşınması sonucu tarım arazileri yok oldu. Ayrıca dere yatağının yön değiştirmesi nedeniyle bir ev kısmen çöktü. Çay ve derelerde meydana gelen taşkınlar sonucu binlerce dönüm tarım arazisi de sular altında kaldı. Bazı mahallelerde üzüm bağları tamamen suya gömüldü.

Kabazlı Deresi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle demir yolu hattı zarar gördü. Devlet Demir Yolları ekipleri, demir yolu hattında bakım ve onarım çalışması yaparken, Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve Salihli Belediyesi ekipleri de dere yatağında temizleme çalışması başlattı. Salihli merkezi ve kırsal mahallelerde ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
