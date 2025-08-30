Salihli'de Kaza: 1 Ölü, 8 Yaralı

Salihli'de Kaza: 1 Ölü, 8 Yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Hafif ticari araçla çarpışan kamyonun sürücüleri gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kula'dan Salihli yönüne giden S.T'nin (24) kullandığı 51 AAZ 172 plakalı kamyon, Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşağı'nda Abdülbaki Ö. (47) yönetimindeki 35 AY 1318 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Z.Ç. (39), G.N.B. (22), B.D. (26), D.K. (18), B.K. (22), M.C. (23), M.K. (18), İ.K. ve Yeter B. (42) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Yeter B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan B.D. ve M.C'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Araç sürücüleri polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
