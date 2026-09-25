Haberler

Salihli'de giriş yasağı olan yabancıyı 70 bin liraya getiren 2 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salihli'de giriş yasağı olan yabancıyı 70 bin liraya getiren 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan yabancı uyruklu bir kişiyi Konya'dan 70 bin lira karşılığında getirdikleri belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan yabancı uyruklu bir kişiyi 70 bin lira karşılığında Konya'dan getirdikleri belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan bir yabancı uyruklu kişinin Konya'dan Manisa'ya para karşılığında getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, takibe aldıkları aracı Ankara-İzmir kara yolunun Salihli geçişinde durdurdu. Operasyonda, 70 bin lira karşılığında insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Irak'ta halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada

Halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! İçinde 9 kişi vardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek duyurdu! MASAK'ta casusluk soruşturması

MASAK'ta casusluk soruşturması! 3 eski başkan ifade verecek
İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

İsrailli temsilciden provokasyon! İranlı heyetin yanına giderek...
Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler

Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler
Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu

Türk kadını tarih yazmaya devam ediyor!
Para yurt dışından gelmiş gibi gösterildi! 33 tutuklama, 32 şirkete kayyum

Para yurt dışından gelmiş gibi göstererek satmışlar
Ankara'da sahte polis, 750 bin liralık vurgunda suç ortaklarını da dolandırdı

Dolandırıcı, dolandırıcıyı dolandırdı! 750 bin lirayla kaçtı
Seda Sayan annesi ve ablasıyla poz verdi! Annesinin son hali dikkat çekti

Seda Sayan, annesi ve ablasını paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı