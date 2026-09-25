Salihli'de giriş yasağı olan yabancıyı 70 bin liraya getiren 2 şüpheli yakalandı

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan yabancı uyruklu bir kişiyi 70 bin lira karşılığında Konya'dan getirdikleri belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan bir yabancı uyruklu kişinin Konya'dan Manisa'ya para karşılığında getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, takibe aldıkları aracı Ankara-İzmir kara yolunun Salihli geçişinde durdurdu. Operasyonda, 70 bin lira karşılığında insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı