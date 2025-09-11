Haberler

Salih Çil’in Cenazesi Toprağa Verildi

Lenf kanseri nedeniyle hayatını kaybeden TÜGVA'nın eski müdürlerinden Salih Çil için cenaze töreni düzenlendi. Törene siyasi isimler ve yakınları katıldı.

Cenazede, Çil'in ailesi taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Çil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ile çok sayıda kişi katıldı.

Namazın ardından Çil'in cenazesi, Küçükçekmece'deki Yeni Kanarya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
