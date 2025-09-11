Lenf kanseri nedeniyle hayatını kaybeden, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezinin eski müdürlerinden Salih Çil'in cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında lenf kanseri hastalığına yenik düşerek yaşamını yitiren Salih Çil için Fatih Camisi'nde öğleyin cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede, Çil'in ailesi taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Çil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ile çok sayıda kişi katıldı.

Namazın ardından Çil'in cenazesi, Küçükçekmece'deki Yeni Kanarya Mezarlığı'nda toprağa verildi.