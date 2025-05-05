Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum

Özgür Özel'den "koruma" tartışmalarına dikkat çeken yanıt
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Saldırganın Kızından CHP'ye Geçmiş Olsun Mesajı

Saldırganın Kızından CHP'ye Geçmiş Olsun Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 21 yıl önceki saldırısından kurtulan kızı, CHP Genel Merkezi'ni arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve çok üzgün olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 21 yıl önceki saldırısından balkondan atlayarak kurtulan kızının CHP Genel Merkezi'ni arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve "çok üzgün olduğunu" vurguladığı ortaya çıktı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, Selçuk Tengioğlu'nun saldırısının ardından CHP Genel Merkezi'ni bugün arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten çok sayıda yurttaş arasında Tengioğlu'nun Hatay'da 21 yıl önceki saldırısından balkondan atlayarak kurtulan kızı da yer aldı. CHP Genel Merkezi'ni ağlayarak aradığı belirtilen kişinin babasının saldırısından balkondan atlayarak kurtulduğunu ifade ettiği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi. Babasının tahliyesinin ardından korktuğunu, CHP yetkilileriyle iletişime geçmek istediğini belirten kişinin, "Diyecek bir şey bulamıyorum, çok üzgünüm" dediği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.