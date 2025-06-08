Saklıkent Kanyonu'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

Saklıkent Kanyonu'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tatilcilerin ilgisiyle dolup taştı. 21 bin kişinin ziyaret ettiği kanyon, sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyenler için ideal bir yer haline geldi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde yoğunluk yaşandı.

Kayadibi Mahallesi'ndeki Seydikemer Belediyesince işletilen kanyona girmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü ilçede bazı ziyaretçiler kanyonun soğuk suyunda serinledi. Bazı tatilciler ise Karaçay Deresi'nde rafting yaptı.

Kanyon İşletme Müdürü Ramazan Yantır, kanyonun Muğla ile Antalya'yı birbirinden ayıran sınır olduğunu söyledi.

Arife gününden bu yana kanyonu 21 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Yantır, "Tatilciler, sıcak günlerde kanyonun suyuyla serinliyor. Rafting ve kanyonda yürüyüş yapabiliyorlar. Kanyonumuz 18 kilometre uzunluğunda ve 2 kilometre de yürüyüş parkurumuz var. Sıcaktan bunalan herkesi kanyona serinlemeye bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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