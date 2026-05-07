Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari yakalandı

SAKLANDIĞI ÇATIDA KENDİSİNİ ARAYAN POLİSLERİ İZLEDİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, 'Tehdit' suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası ile 54 suç kaydı bulunan A.T. (49) isimli firari hükümlünün saklandığı çatıda yakalandığı an cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, adrese gelen polis ekiplerini fark edip, binanın çatısına çıkarak saklanan A.T.'nin bir süre oturup, kendisini arayan ekipleri izlediği görüldü. Polisler tarafından fark edilen hükümlü yakalanıp, gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı