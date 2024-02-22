Sakaryalı Öğrencilere Resim Yarışması Ödülleri Verildi

Türkiye genelinde düzenlenen "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışmasında dereceye giren Sakaryalı öğrencilere ödülleri verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığınca teşkilatın görev ve etkinliklerine dikkati çekmek amacıyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel resim yarışması düzenlendi.

Yarışmaya Sakarya'dan katılan Hendek Devlet Bahçeli Fen Lisesi öğrencisi Tuana Yaren Tezer, Hendek Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Rüzgar Ersöz ve Serdivan Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisi Duru Kahya, dereceye girdi.

Öğrencilere ödülleri, İl Jandarma Komutanlığı personelince verildi.