Sakarya ve Bilecik'teki Orman Yangını 3. Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3. gününde kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının etkilediği alanlar dronla görüntülendi.
Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde (3)
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde önceki gün çıkan, geniş bir alana yayılıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınını kısmen kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan alanlar dronla görüntülendi.
Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü, söndürme çalışmalarının ardından tespit edilecek. Jandarma ekipleri tedbir amaçlı yangın bölgesine araç girişine izin vermiyor.
Haber-Kamera: Ardacan UZUN-Ahmet ERDEM/SAKARYA(TARAKLI),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel