Sakarya Valisi Doğan'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı yayımladı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan, mesajında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948'de kabul edilen "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi"nin insanların doğuştan hür ve eşit olduğu ilkesi doğrultusunda, insan hakları bilincinin dünyada güvence altına alınarak geliştirilmesi amacıyla her yıl 10 Aralık'ın "Dünya İnsan Hakları Günü" olarak kutlandığı bildirdi.

İnsanı yaşatmayı devlet anlayışının merkezine alan ve insan onurunu her daim yücelten millet için insan hakları, yalnızca bir günün değil tüm zamanların vazgeçilmez ilkesi olduğunu aktaran Doğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz da insan haklarını güçlendiren, milletimizin ortak vicdanında merhamet ve adalet büyüten bir geleceğin inşasına işaret etmektedir. Ülkemiz, adalet ve vicdan temelinde yürüttüğü politikalarla dünya kamuoyuna örnek olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Doğan, bu bilinçle, daha adil, müreffeh ve insani dünya için birlikte çalışma kararlılığıyla ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesi temennisiyle "Dünya İnsan Hakları Günü"nü kutladığını kaydetti.