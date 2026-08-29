Vali Doğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, tarihe altın harflerle kazınan 30 Ağustos Zaferi'nin, hürriyet iradesinin, vatan sevgisinin ve milli karakterinin bütün dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Bu zaferin milletin en zor zamanlarında dahi aynı inancın etrafında, ezanın sedasında ve bayrağın gölgesinde kenetlenerek istiklalini ve istikbalini nasıl koruduğunun en güçlü nişanesi olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca olduğu gibi bugün de barışın en büyük ve değerli kazanım olduğunun ancak barışı korumanın en sağlam teminatının da 'güçlü olmak' olduğunun idrakiyle zaferin kutlu mirasına sadık, istikbalin teknolojisine hakim, birliğinden, beraberliğinden, köklerinden, milli ve manevi değerlerinden güç alan yüce milletimiz müreffeh yarınlara güvenle yürümektedir. Ülkemiz, savunma sanayiinde kendi imkan ve kabiliyetleriyle söz söyleyen, caydırıcılığı yüksek, teknolojiyi üreten ve teknolojiye yön veren muteber seviyeye ulaşmıştır. Göklerde kartal misali süzülen İHA ve SİHA'larımız, semalarımızın yeni ufku olan KAAN, karadaki kudretimizin simgesi ALTAY, dijital çağa icabet eden siber güvenlik ve yapay zeka destekli savunma sistemlerimiz istiklalimizin sadece sınırlarımızda değil, geleceğin uçsuz bucaksız tüm teknolojik ve stratejik koridorlarında da kararlılıkla muhafaza edileceğinin müşahhas tezahürüdür."

Doğan, teknolojisiyle güven veren, barışı önceleyen fakat vatan mevzubahis olduğunda sarsılmaz irade ortaya koyan milletin, 30 Ağustos'un zafer ruhundan aldığı ilhamla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeyi sürdüreceğini belirterek, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden muazzez şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA