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Sakarya Serdivan'da Türk bayrağına hakaret paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı

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Sakarya Valiliği, Serdivan'daki Gölpark'ta bulunan Türk bayrağına sosyal medyada hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullanan şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilik şüphelinin Devlet'e yönelik aşağılayıcı söylemlerde de bulunduğunu ve adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

Sakarya'da sosyal medyadan Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark alanındaki Türk bayrağına yönelik sosyal medya mecralarında hakaret ve küfür içerikli ifadeleri kullandığı, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik aşağılayıcı söylemlerde bulunduğu belirlenen şüpheliyle ilgili güvenlik birimlerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, zanlı hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
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