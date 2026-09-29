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Sakarya Serdivan'da 19 kilo 582 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

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Sakarya Serdivan'da 19 kilo 582 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda valiz ve buzdolabına gizlenmiş 19 kilo 582 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 19 kilo 582 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Serdivan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, valiz ve buzdolabına gizlenmiş 19 kilo 582 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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