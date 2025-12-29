Haberler

Hendek'te kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

Güncelleme:
Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 okulda yarın eğitim verilmeyecek, 17 mahallede taşımalı eğitime ara verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışı nedeniyle 3 okulda, ilçeye bağlı 17 mahallede taşımalı eğitime yarın da ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu Dikmen, Kurtuluş ilk ve ortaokulları ile Karadere İlkokulu'nda yarın da eğitim görülmeyecek.

"Taşımalı eğitime" yarın da ara verilecek mahallelere Dikmen, Kurtuluş, Bakacak, Yeniyayla, Aksu, Göksu, Karadere, Sümbüllü, Pazarcık, Dededüzü, Muradiye, Harmantepe ve Hicriye'nin yanı sıra Kırktepe, Kocatöngel, Bıçkıatik ve Eskibıçkı da eklendi.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
