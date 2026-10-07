Haberler

Sakarya Karasu'da 51 yaşındaki diyaliz hastası kadın evinde ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Karasu'da 51 yaşındaki diyaliz hastası kadın evinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde diyaliz makinasını prize takarken elektrik akımına kapıldığı değerlendiriliyor, cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde diyaliz hastası kadın evinde ölü bulundu.

Kuyumcullu Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan diyaliz hastası İlkay Atasoy (51) haber alamayan komşusu, haber alamadığı Atasoy'un evine girdi.

Atasoy'un yerde haraketsiz yattığını gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Atasoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemerde Atasoy'un diyaliz makinasını prize takarken elektrik akımına kapıldığı değerlendiriliyor.

Atasoy'un cansız bedeni incelemerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA
İzmir'de Cemil Tugay alarmı! Polis önlem aldı

Görüntü İzmir'den! Cemil Tugay alarmı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı

10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı

Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Emniyetteki dosyası kabarık çıktı

Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Dosyasındaki detay isyan ettirdi
Farah Zeynep Abdullah 'Soy' filminin galasına filmin adının yazılı olduğu bir tişörtle katıldı

Galanın en çok konuşulanı o oldu! Farah'ın tişörtündeki mesaj netti
Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket

Emeklilik maçında yaptığı olay oldu!
TÜBİTAK UZAY, ilk Ay görevi uzay aracını 2027'de fırlatmayı hedefliyor

Türkiye, Ay'a çıkıyor! Net tarih verildi
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin