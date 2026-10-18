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Sakarya Hendek'te Dikmen ve Çiğdem yaylaları karla kaplandı, Dikmen 1722 rakımlı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde çarşamba gününden bu yana etkisi azalarak devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara döndü. Hendek'teki 1722 metre rakımlı Dikmen ve 1500 rakımlı Çiğdem yaylaları beyaz örtüye büründü.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yaylalar karla kaplandı.

Kentte çarşamba gününden bu yana etkisi azalarak devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara döndü.

Hendek ilçesindeki 1722 metre rakımlı Dikmen ve 1500 rakımlı Çiğdem yaylaları beyaz örtüye büründü.

Kaynak: AA
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