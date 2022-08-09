Sakarya haberleri: Ferizli'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaralandı Sakarya haberler: Sakarya'nın Ferizli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı. Sarıahmetler Mahallesi'nde tarlada çalışan İ.D, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı çiftçi, ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Serhat Yağız İtfaiye Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya haberleri: Ferizli'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.