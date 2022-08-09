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Sakarya haberleri: Ferizli'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaralandı

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Sakarya haberleri: Ferizli'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaralandı

Sakarya haberler: Sakarya'nın Ferizli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı.

Sarıahmetler Mahallesi'nde tarlada çalışan İ.D, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı çiftçi, ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Serhat Yağız - Güncel

İtfaiye Sakarya Güncel Haberler

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