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Kocaeli haber: Kocaeli Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

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Kocaeli haber: Kocaeli Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Kocaeli haberleri... Kocaeli Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Kocaeli Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Kocaeli Valiliği bahçesinde düzenlenen programda, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz tören alanına gelen davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Programda, alana kurulan masalarda davetlilere ikramda bulunuldu.

Resepsiyona, kent protokolünün yanı sıra askeri erkan, gaziler, engelliler, güvenlik mensupları ve kurum müdürleri katıldı.

Resepsiyonda konuşan Vali Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"1071 yılında başlayan diriliş ve kıyamımız bize Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye'yi bahşetmiştir. Öldürmeyi, katletmeyi değil, yaşatmayı tercih etmiştir. Buradan vereceğimiz mesaj 30 Ağustos zaferiyle perçinleşen hakimiyetimizin ebediyete kadar süreceğidir. Hangi tuzakları kurarsa kursunlar, kiminle iş birliği yaparsa yapsınlar alacakları cevap, hezimettir. Türkiye Cumhuriyeti ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşayacaktır."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Selda Yavuz Türkiye Kocaeli Güncel Haberler

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