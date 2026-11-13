Sakarya Geyve'de ehliyetsiz panelvan sürücüsü gözaltına alındı, 1 kız kardeş öldü

Sakarya Geyve'de ehliyetsiz panelvan sürücüsü gözaltına alındı, 1 kız kardeş öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Geyve'de panelvanla çarpışan motosikletteki iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kazada ehliyetsiz panelvan sürücüsü gözaltına alındı; ağır yaralı kız kardeşin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletteki 2 kız kardeşten 1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Tepecikler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde plakaları öğrenilemeyen panelvan ile motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Aleyna A. (24) ve beraberindeki kız kardeşi Aybüke A. (20) yaralandı.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aleyna A. kurtarılamadı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Aybüke A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ehliyetsiz panelvan sürücüsü B.B. (17), polis ekiplerince gözaltına alındı.