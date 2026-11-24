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Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ö.K. ve İ.H.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar E.Ş.K, M.K, H.K. ve E.K. duruşmaya katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar İ.H.K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, Ö.K'nin ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada sanık Ö.K'nin "basit yaralama" suçundan 2 kez 9 aydan 1 yıl 15 aya kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi talep edildi.

Tutuksuz 4 sanık hakkında ise "ısrarlı takip", "nitelikli yağma", "basit yaralama", "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından değişen sürelerde hapis cezası istendi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Süreç

Sakarya'nın Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde, 6 Ağustos 2025'te, aralarında husumet bulunan iki aileden 6 kişi arasında silahlı kavga çıkmış, olayda Mustafa K. ile Numan K. hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İ.H.K. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Ö.K. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 10 yıldan 18 yıla, "basit yaralama" suçundan 2 kez 9 aydan 1 yıl 15 aya ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Öte yandan, 4 sanık için "ısrarlı takip", "nitelikli yağma", "basit yaralama", "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

Mahkeme heyeti, 22 Ekim'deki duruşmada, sanık E.K'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: AA