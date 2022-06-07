Sakarya'dan kısa kısa - Haberler

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), 2022-2023 akademik dönemi için 16 ülkede Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sınavı düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ'de eğitim hayatını sürdürmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için düzenlenen Sakarya YÖS, 4 Haziran'da yurt dışında 16 ülke 19 merkez, yurt içinde ise 7 şehirde 8 merkezde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 7 bin öğrencinin katıldığı sınavla ilgili tüm merkezlerde sınav güvenliğini en öncelikli konu olarak belirleyen Sakarya Üniversitesi, gerekli tüm önlemleri paydaş üniversite ve resmi kurumlarla aldı.

Süreçte emeği geçen tüm personele teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, akademik dönemde eğitim görecek uluslararası öğrencilerin akademik başarıları ve sosyo-kültürel uyum süreçleri çerçevesinde gereken tüm çalışmaların eksiksiz yapıldığını belirtti.

Rektör Savaşan YÖKAK Başkanı Kar ile görüştü

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, 31 Ocak'ta göreve seçilen Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar'a tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Yükseköğretimde kalite artırımını sağlayacak etkin ve uluslararası çalışmalar hakkında istişare yapılan görüşmede Savaşan, Prof. Dr. Muhsin Kar'a Sakarya Üniversitesi Yayınları'ndan bu yıl çıkan kitaplar ile ebru tablosu hediye etti.

"Uygulamalı Tarım Tanıtım Gezisi" projesi başladı

Sakarya Kent Konseyi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen ve ilk etapta 12 ortaokuldan yaklaşık 500 öğrencinin katılacağı "Uygulamalı Tarım Tanıtım Gezisi" Büyükşehir Belediyesi proje alanlarında başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melen Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Çilek Tarlası, Damızlık Manda Üretim Tesisi, Yanık Fidan Üretim Tesisi, Acarlar Longozu, UTÇEM Meyve Bahçesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, İstiridye Mantarı Yetiştirme Merkezi, Salep ve Safran Üretim alanları bir hafta boyunca genç misafirlere kapılarını açacak.

Ülkenin tarımsal alanda attığı dev adımlara, Büyükşehir Belediyesi olarak son teknolojiyle donatılan üretim tesisleriyle katkıda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projeyle gençlerimizde toprak bilinci oluşturmak, tarımdaki önemin farkındalığını artırmak ve onların gelecekte üretimin bir parçası haline gelmesini umut ediyoruz. Projelerimizi tüm şehre ve tüm yaş gruplarına tek tek tanıtabilmek adına organizasyonlarımız devam edecek. Gençlerimizin toprağı sevmesi, üreten bir nesil olması bizim için çok kıymetli."

Karapürçek'e 8 bin 500 metre içme suyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapı ağını genişletiyor.

Karapürçek'te başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeye uzun yıllar hizmet sunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hattında revize çalışmaları başlatıldı.

Çeşmebaşı Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında uzunluğu 8 bin 500 olan içme suyu hattı yenilenerek bölge halkının hizmetine sunulacak.

Bölgede her geçen gün artan nüfus ve yaz aylarında su kullanımının artmasıyla oluşan sorunların yenilenen hat sayesinde giderilmesi amaçlanıyor.