Haberler

Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Valiliği, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2023'te başlayacağını açıkladı. Uygulama, her yıl 15 Nisan tarihine kadar devam edecek ve ticari taşıma yapan araçlar kış lastiği kullanmak zorunda kalacak.

Sakarya Valiliği, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını, takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, tescil edilmiş olsun veya olmasın yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kış mevsimi içerisinde, düşük hava sıcaklıklarından dolayı zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşlarını arttırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla, il sınırları içerisinde yük taşımacılığında ticari olarak kullanılan kamyon, çekici, tanker ve kamyonet türü araçlar ile ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve otomobillerin 15 Kasım-15 Nisan 2026 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı uygulamasına geçmesi uygun görüldü."

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı! Yaşam savaşı veriyor
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.