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Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
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Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yüksek dalgalar ve rip akıntısı nedeniyle plajlarda denize girmek yasaklandı. Sahillere kırmızı bayrak çekilirken, cankurtaran ekipleri vatandaşları uyarıyor.

SAKARYA'da etkili olan yüksek dalgalar ve rip akıntısı nedeniyle Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Sakarya'nın sahil kentlerinde yapılan ölçümlerde dalga boyunun yer yer 1 metreyi aştığı tespit edildi. Can güvenliğini tehdit eden rip akıntısı nedeniyle sahillere kırmızı bayrak çekildi. Cankurtaran ekipleri, vatandaşların denize girmesine izin vermezken, yasağa rağmen suya girmek isteyenleri uyararak sahilden uzaklaştırdı. Yüksek dalgalar ve rip akıntısı nedeniyle Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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