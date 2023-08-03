Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 24,5 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24,5 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; paketler içerisinde 24,5 kilogram skunk geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

SAKARYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24,5 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; paketler içerisinde 24,5 kilogram skunk geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Cüneyt Kulak - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title