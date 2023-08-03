Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 24,5 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24,5 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; paketler içerisinde 24,5 kilogram skunk geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
SAKARYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24,5 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; paketler içerisinde 24,5 kilogram skunk geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.