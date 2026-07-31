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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce, şüphelinin evinde yapılan aramada, 100 mililitre sentetik sıvı, 226 gram sentetik uyuşturucu, 200 sentetik ecza, 1 gram kubar esrar, 4 uyuşturucu kullanma ve 1 öğütme aparatı, 2 hassas terazi, cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 lira ile 35 Rus rublesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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