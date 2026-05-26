Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Ferizli, Serdivan ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 64 gram sentetik uyuşturucu, 357 uyuşturucu hap, 6 sentetik ecza, 3 gram toz esrar, 20 fişek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 kök sentetik uyuşturucu bitkisi, iklimlendirme çadırı, hava konnektörü, led aydınlatma, vantilatör, 1510 uyuşturucu tohumu, çeşitli sayıda tohum paketi ve cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
