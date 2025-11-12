Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 7 Gözaltı

Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu ve malzeme ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 ayrı çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler F.Y (40), H.D (58), U.E.Ö (23), M.A.Ö (18), M.Y (25), İ.K. (22) ve O.A. (24) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 572,42 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza, hassas terazi, 60 kenevir tohumu, öğütücü, madde içiminde kullanılan aparat, bir miktar döviz ve telefon ele geçirildi.

Haklarında adli işlem başlatılan zanlılardan birinin, "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
