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Sakarya'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Sakarya'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Sakarya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Adapazarı, Erenler ve Sapanca'daki 3 adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo skunk, 557 sentetik hap ve 3,39 gram kokain ele geçirildi, 4 şüpheli serbest bırakıldı.

SAKARYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı, Erenler ve Sapanca ilçelerinde 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo skunk, 557 sentetik hap, 5 parça halinde 3,39 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ç. (26), E.A. (26), E.A. (22), K.T. (32), D.T. (31) ve O.M. (32) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve D.T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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