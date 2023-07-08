Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü (3)

3 İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDISakarya'da etkili olan sağanak ve kuvetli rüzgar nedeniyle sahili bulunan ilçelerde boğulma tehlikelerine karşı denize girmek yasaklandı.

3 İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Sakarya'da etkili olan sağanak ve kuvetli rüzgar nedeniyle sahili bulunan ilçelerde boğulma tehlikelerine karşı denize girmek yasaklandı. Karasu, Kaynarca ve Kocaali kaymakamlıklarının aldıığı karar doğrultusunda denize girişler hava muhalefeti nedeni ile 1 günlüğüne yasaklandı.